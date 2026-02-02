Milano-Cortina effetto Olimpiadi anche in tv | cosa succede

Le redazioni di Sky Tg24 e Sky Sport hanno registrato un aumento di ascolti, approfittando dell’attesa per le Olimpiadi. Le trasmissioni in diretta sono state seguite da un pubblico più numeroso del solito, che si è sintonizzato per seguire le ultime notizie e aggiornamenti dal mondo dello sport.

CHI SALE (Sky Tg24 e Sky Sport24) Le redazioni di Sky Tg24 (diretta da Fabio Vitale) e di Sky Sport (diretta da Federico Ferri) hanno approfittato dell’effetto attesa per le Olimpiadi e l’ascolto si vede. Per quel che riguarda il canale all news, l’Auditel segnala picchi all day che in gennaio han toccato il 4.5% di share, medie di 170mila spettatori e 4,5 milioni di contatti. Venerdì mattina 3% di share per il simulcast di Sky Tg24 su Tv8 con punte di 120mila teste. Ottima copertura sul fronte politico, in particolare con Luigi Casillo ad aggiornare da Milano sulle polemiche per la presenza dell’Ice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Mentre manca poco alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, gli italiani si stanno preparando a vivere le emozioni sulla neve e sul ghiaccio.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026/ La doppia occasione per il turismo italianoLe Olimpiadi di Milano-Cortina avranno un impatto importate sul turismo, specie in montagna, i cui benefici andranno consolidati ... ilsussidiario.net

Effetto Olimpiadi Milano Cortina, è boom turistico sulle Alpi: sport, wellness e lussoLa svolta dal 2019, dopo l’assegnazione dei Giochi alla doppia località in Lombardia e veneto. Superata la pandemia Covid, numeri sempre in crescita, fino al 52% di arrivi di stranieri e alto-spendent ... quotidiano.net

