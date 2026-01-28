Effetto Olimpiadi Milano-Cortina | è boom di ricerche online per sci pattini e slittini

Mentre manca poco alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, gli italiani si stanno preparando a vivere le emozioni sulla neve e sul ghiaccio. Le ricerche online per sci, pattini e slittini sono aumentate in modo evidente, segno che molti stanno già pensando alle attività da praticare durante l’evento. Le piazze virtuali si riempiono di domande e curiosità, mentre gli appassionati si preparano alle giornate di sport e divertimento.

Milano, 28 gennaio 2026 – I giochi invernali di Milano Cortina si avvicinano (venerdì 6 la cerimonia di apertura) e alimentano l'interesse degli italiani per gli sport olimpici sulla neve e sul ghiaccio. A rilevarlo è Trovaprezzi.it, portale specializzato nella comparazione prezzi di beni e servizi: analizzando l'andamento delle ricerche online degli utenti sul sito nelle prime settimane del 2026, Trovaprezzi ha già riscontrato segnali di un entusiasmo in aumento verso le discipline invernali. L'impennata delle ricerche a gennaio. Nelle prime tre settimane di gennaio – complici, probabilmente, le nevicate abbondanti in alcune zone d'Italia – le ricerche nella categoria 'sci e snowboard' hanno raggiunto quota 20mila, mentre scarponi da sci e attacchi hanno totalizzato quasi 18mila ricerche.

