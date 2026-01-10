Formazioni confermate per lo scontro dei quarti di finale dei pesi massimi AFCON

Le qualificazioni ai quarti di finale dei pesi massimi AFCON sono state confermate. Questa sera, l’Egitto affronterà la Costa d’Avorio in una sfida importante per l’accesso alle semifinali del torneo africano. Di seguito, i dettagli delle partite e le eventuali novità che emergono da questa fase.

2026-01-10 20:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Questa sera l’Egitto affronterà la Costa d’Avorio nei quarti di finale dell’AFCON. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Sabato l’Egitto affronterà la Costa d’Avorio negli ultimi quarti di finale della Coppa d’Africa, sapendo che il Senegal attende i vincitori per un posto in finale. Sarà un incontro tra due dei pesi massimi del calcio continentale ad Agadir, con la squadra di maggior successo della competizione (l’Egitto) che affronterà gli attuali detentori (Costa d’Avorio) con un posto nelle ultime quattro in palio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

