Educarsi alle solitudini contemporanee La presentazione del libro all’Ospedale Manzoni

Lecco Riflette sul Disagio Silenzioso: Un Libro e un Ospedale per Combattere la Solitudine Contemporanea. Lecco ha ospitato sabato 14 febbraio 2026 una presentazione del libro “Educar(si) alle solitudini contemporanee” presso l’Ospedale Manzoni, aprendo un dibattito sulla crescente sfida dell’isolamento sociale e sul suo impatto sul benessere individuale e collettivo. L’iniziativa ha coinvolto esperti, operatori sanitari e la comunità locale in una riflessione sulle cause profonde di questo disagio e sulle possibili strategie per contrastarlo. Un Ospedale al Centro del Dibattito Sociale. La scelta dell’Ospedale Manzoni come sede dell’evento non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: EDUCARSI ALLE SOLITUDINI CONTEMPORANEE PRESENTAZIONE ALL’OSPEDALE MANZONI; LECCO, INCONTRO SULLE TECNICHE OPERATIVE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Educar(si) alle solitudini contemporanee. La presentazione del libro all’Ospedale ManzoniMicaela Castiglioni è autrice, pedagogista e docente di Educazione degli adulti e degli anziani all’Università di Milano-Bicocca L’iniziativa è promossa da ASST Lecco in collaborazione con l’Universit ... msn.com

Contro il bullismo vanno sconfitte tutte le solitudiniOggi è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Una ricorrenza che dovrebbe spingerci non solo alla denuncia, ma soprattutto alla responsabilità ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Giovedì 12 febbraio 2026 presso un’aula dell’ospedale Manzoni di Lecco si è tenuta una conferenza a cura di Auser Progetto Essere di Lecco la cui relatrice Dr.ssa Maria Grazia Zordan ha illustrato le emozioni umane, che hanno dato possibilità agli uomini di facebook