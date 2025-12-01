La presentazione del libro Il mare alle spalle di Laura Lodico | l' appuntamento al Pickwick
Ultimi incontri della rassegna del Bar Pickwick, “E’ autunno e cadono le foglie”, dedicata alla letteratura ed al fumetto. Giovedì 4 dicembre a partire dalle 18,30 sarà la volta di Laura Lodico con il suo “Il mare alle spalle” edito da Quick Edizioni.Ad accompagnare l’autrice nei locali di via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
