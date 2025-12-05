Arezzo, 5 dicembre 2025 – Evento culturale che si terrà ad Arezzo: martedì 17 dicembre alle ore 21.00, presso il teatro Pietro Aretino, si terrà la presentazione del nuovo libro del prof. Giorgio Nardone edito da Ponte alle Grazie. Alla ricerca della sicurezza perduta. Conoscere e superare l’insicurezza personale. Psicologo e psicoterapeuta di fama internazionale, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo e autore di numerosi testi tradotti nel mondo, il prof. Nardone affronterà temi oggi più che mai centrali: l’incertezza del futuro e i conflitti globali, il crescente disagio sociale, la crisi delle democrazie, l’impatto della realtà virtuale sulla vita reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

