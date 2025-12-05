La presentazione del nuovo libro del prof Giorgio Nardone edito da Ponte alle Grazie
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Evento culturale che si terrà ad Arezzo: martedì 17 dicembre alle ore 21.00, presso il teatro Pietro Aretino, si terrà la presentazione del nuovo libro del prof. Giorgio Nardone edito da Ponte alle Grazie. Alla ricerca della sicurezza perduta. Conoscere e superare l’insicurezza personale. Psicologo e psicoterapeuta di fama internazionale, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo e autore di numerosi testi tradotti nel mondo, il prof. Nardone affronterà temi oggi più che mai centrali: l’incertezza del futuro e i conflitti globali, il crescente disagio sociale, la crisi delle democrazie, l’impatto della realtà virtuale sulla vita reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Presentazione del nuovo libro sull'abate Giovanni Battista Angelini Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 16, presso la Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea apostolo a Strozza! - facebook.com Vai su Facebook
Alla presentazione romana de "Il libro segreto di CasaPound" @ellyesse e @NFratoianni hanno annunciato che presenteranno un nuovo atto parlamentare per chiedere al governo di sciogliere CasaPound [1] instagram.com/reel/DRuAUYZjO… Vai su X
Presentazione del libro CENERE ZERO di Fabio Maria Salvatore - “CHE SMETTA IL SILENZIO SUL DOLORE INVISIBILE” suona come un claim, per la presentazione del libro Cenere Zero di Fabio Maria Salvatore, pubblicato da Love&Co. Da meridiananotizie.it
Al Museo Civico di Foggia si parla di benessere con il nuovo libro del prof. Fabrizio Cerusico - 30 nella Sala Mazza del Museo Civico, ANDOS Foggia ha organizzato un incontro con il professor Fabrizio Cerusico ginecologo, nutrizionista e divulgatore scientifico, in occ ... Lo riporta foggiatoday.it
Avezzano, la presentazione del nuovo libro di Angelo Pellegrino “In orando nos semper sumus” - Sarà presentato martedì 10 dicembre nell’auditorium del Castello Orsini, il nuovo volume di Angelo Pellegrino, “In orando nos semper sumus" ... Come scrive laquilablog.it
A Mondovì si presenta il "Violino stonato" di Daniele La Corte - Venerdì 19 dicembre, organizzata dalla sezione Anpi di Mondovì, si svolgerà la presentazione di Violino Stonato, il nuovo libro del giornalista e scrittore Daniele La Corte. Si legge su targatocn.it
Sabato 13 dicembre la presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo “Francesco. Il primo italiano” - L’iniziativa promossa dal Rotary Club Valdarno con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Diocesi di Arezzo- Come scrive msn.com
“Il martire laico. Storia di Girolamo Simoncelli”, alla biblioteca Antonelliana di Senigallia la presentazione del nuovo libro del prof Severini - In occasione delle iniziative predisposte per festeggiare i 15 anni di attività, l’Associazione di Storia Contemporanea invita la comunità a partecipare alla presentazione, giovedì 2 ... Da corriereadriatico.it