Editoriali ASviS – Cop 30 | il compromesso al ribasso di Belém riflette l’inerzia dei governi sul clima

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo, del Comitato presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 27 novembre 2025. Combustibili fossili assenti, finanza debole, ambizioni insufficienti: la Conferenza lascia irrisolti i nodi centrali dell'azione climatica. L'Italia è chiamata a dimostrare coerenza nelle decisioni sulla transizione energetica. Dieci anni dopo Parigi, Belém avrebbe dovuto tracciare la strada che trasforma gli impegni in azioni. Non ci è riuscita. La Cop 30 sul clima non ha inaugurato una nuova stagione dei negoziati invocata dalla comunità scientifica, imposta dall'evidenza climatica e dettata dal " libro delle regole " di un Accordo di Parigi ormai completo.