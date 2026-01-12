La scuola Piombino sarà Polo per l’infanzia 0-6 anni si sperimenta il nuovo modello educativo
La scuola dell’infanzia comunale di Piombino sarà sede sperimentale del nuovo Polo per l’infanzia 0-6 anni, un modello educativo integrato. L’obiettivo è offrire un percorso formativo più attento alle esigenze dei bambini, in vista dell’avvio previsto per l’anno scolastico 2026/2027. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un’educazione più coordinata e inclusiva per i più piccoli della comunità.
