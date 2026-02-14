Ecco come si segnalano le buche

Da palermotoday.it 14 feb 2026

Una buca pericolosa tra via Anapo e via Scillato ha causato un'evacuazione improvvisata dei passanti. Le auto devono fare attenzione a evitare il tratto, che ha già causato alcuni sbandamenti e rischi di caduta. La strada rimane segnalata, ma ancora senza interventi di riparazione.

Ci troviamo tra la via Anapo e la via Scillato dove si è dovuto improvvisare per evitare incidenti per via di una buca pericolosa. Cara Amministrazione, così non va.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Fi-Pi-Li e maltempo: i 'Dannati' segnalano la gravità delle buche sull'asfalto

La strada Fi-Pi-Li si riempie di buche e crepe a causa del maltempo.

Come le formiche malate si auto-segnalano per farsi eliminare e proteggere la colonia

