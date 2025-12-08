Come le formiche malate si auto-segnalano per farsi eliminare e proteggere la colonia

Le pupe di formica gravemente infette emettono un odore che segnala il pericolo alle sorelle operaie, che così le eliminano proteggendo il resto della colonia dal contagio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

