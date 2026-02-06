Fi-Pi-Li e maltempo | i ' Dannati' segnalano la gravità delle buche sull' asfalto

La strada Fi-Pi-Li si riempie di buche e crepe a causa del maltempo. Gli automobilisti segnalano che le condizioni dell’asfalto sono peggiorate in modo evidente. Tra traffico intenso e pioggia, gli utenti denunciano un’ulteriore fonte di pericolo lungo la tratta. La situazione si fa sempre più difficile da gestire, e molti chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza il tratto.

La Fi-Pi-Li è da tempo oggetto di discussione per il suo essere una strada difficile, fra la mole di traffico, gli incidenti e le criticità circa le manutenzioni. Con le recenti piogge, i disagi agli utenti sembrano essere ancora più evidenti: è di queste ore infatti il 'trend social' sul gruppo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Fi Pi Li Strada Auto prende fuoco durante la marcia in Fi-Pi-Li Un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la strada Fi-Pi-Li nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fi Pi Li Strada Argomenti discussi: Incidente, auto ribaltata in FiPiLi. Ferita una 27enne, portata in ospedale; Incidente in FiPiLi, auto ribaltata in superstrada a Empoli; Fi-Pi-Li, maxi-tamponamento a Firenze: incidente fra sette macchine; Paura in Fi-Pi-Li: auto si ribalta, soccorsi sul posto. Auto si ribalta in Fi-Pi-Li a Empoli, una 27enne in ospedale. Coda di 4 kmAuto ribaltata sulla Fi-Pi-Li a Empoli, tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli Est, in direzione Firenze intorno alle ore 13. Code per 4km ... gonews.it Incidente in Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra, code in direzione FirenzeIncidente questa mattina, poco prima delle 9, sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Non è nota al momento la ... gonews.it Questo mercoledi sera termina la fase più cruenta di questa ennesima ondata di maltempo con precipitazioni terminate e ventilazione in decisa attenuazione mentre presso il centro storico si registra il danno più importante della giornata con la caduta di uno d facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.