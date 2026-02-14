Mulè ha commentato con ironia le dichiarazioni di Gratteri, spiegando che per evitare di influenzare il voto referendario, alcune persone di diversi paesi non potranno partecipare alle elezioni. La decisione nasce dalla preoccupazione di mantenere la purezza del risultato, e coinvolge cittadini di varie zone che vivono vicino ai confini.

“Per dare continuità e senso alle parole del procuratore Gratteri sarà fatto divieto di votare per non inquinare il voto referendario, ad abitanti di diversi paesi”. Esordisce così il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, responsabile della campagna referendaria per il Sì del movimento azzurro in un video diffuso sui canali social del partito. Mulè, dunque, elenca alcune città “i cui nomi - come si legge nella didascalia del post - alimentano inquietanti sospetti.”. L’ironia del vice presidente della Camera è caustica: “Cominciamo da Pizzo perché - spiega Mulè - alcune sono evidenti le connessioni con gruppi di estorsori, gli abitanti di Bomba perché sono in naturale continuità con la loggia P2”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ecco chi non può votare…”. Mulè ironizza sulle parole di Gratteri

Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, ha scatenato una bufera con le sue dichiarazioni di ieri pomeriggio, quando ha definito “sconcertanti” le parole di chi sostiene il sì alla riforma della giustizia nel referendum.

