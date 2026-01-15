Rimborso automatico sulle bollette | ecco chi può ottenerlo

Dal primo gennaio, sono stati avviati rimborsi automatici sulle bollette per i consumatori che soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa. Questa misura mira a garantire trasparenza e correttezza nelle pratiche di fatturazione, semplificando il processo di restituzione per chi ne ha diritto. Di seguito, vengono illustrate le condizioni e le modalità per verificare se si è eleggibili a ricevere il rimborso.

Da inizio anno sono partiti i rimborsi automatici sulle bollette dei consumatori che ne hanno diritto. Si tratta di una misura da poco entrata in vigore grazie alle nuove regole previste da Arera. Tali rimborsi sono rivolti alle piccole attività economiche e alle famiglie, anche se ovviamente ci sono delle condizioni che devono essere rispettate. Gli indennizzi automatici, che saranno accreditati direttamente in bolletta, scatteranno in caso di ritardi e saranno riconosciuti ai clienti di luce e gas in caso di tardiva risposta dell'azienda. Nello specifico, si parla di 30 euro per ritardi entro il doppio del tempo prestabilito, 60 euro per ritardi oltre il doppio e 90 euro per ritardi superiori al triplo del tempo massimo.

Chi può ottenere il rimborso automatico sulle bollette? - Dal 1° gennaio 2026 scattano i rimborsi automatici sulle bollette (fino a 90 euro) in favore dei consumatori: a chi spettano e a quanto ammontano? msn.com

Arriva il rimborso automatico sulle bollette da 30 euro in su: regole più severe per i call center - La nuova delibera Arera entrata in vigore l'1 gennaio 2026 promette automatismi in favore dei consumatori: come funzionano le nuove regole e cosa fare ... today.it

