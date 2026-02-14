Eccellenza Lastrigiana ora rialzati | Dobbiamo reagire

La Lastrigiana ha perso l’ultima partita e ora deve reagire, perché le speranze di salvezza sono a rischio. La squadra si prepara alla sfida di domani a

Per la Lastrigiana il tempo delle riflessioni è finito: ora serve la scossa. La compagine del presidente Vignolini si presenta all’appuntamento di domani a "La Guardiana" con le spalle al muro. Il ruolino di marcia recente non lascia spazio a interpretazioni: quattro sconfitte di fila e un digiuno di reti che pesa come un macigno sul morale e sulla graduatoria. Il girone B di Eccellenza è diventato improvvisamente bollente: la squadra di Davide Guasti è scivolata in quintultima posizione a quota 24 punti. La zona play-out è ormai una realtà tangibile e, per rimettere la testa fuori dalla linea di galleggiamento, serve subito la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato di anticipi nel girone B di Eccellenza, con le sfide Signa 1914-Lastrigiana e Affrico-Figline, entrambe valide per la 14ª giornata.

