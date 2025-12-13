Signa 1914-Lastrigiana e Affrico-Figline 1965 Gli anticipi d’Eccellenza
Sabato di anticipi nel girone B di Eccellenza, con le sfide Signa 1914-Lastrigiana e Affrico-Figline, entrambe valide per la 14ª giornata. Un turno che si preannuncia determinante in vista della fine del girone d’andata, con incontri che potrebbero influenzare significativamente la classifica e le ambizioni delle squadre coinvolte.
È un sabato di anticipi nel girone B (14ª giornata, penultima di andata). Spiccano sfide che promettono punti pesanti. Queste le partite in programma alle 14,30. Affrico-Figline 1965. La squadra di Bertini, nonostante l’ultima vittoria, resta ancora nella zona calda. Gli avversari, reduci dal successo sul Mazzola, sono a un passo dai play-off. Affrico privo di Nuti e Gigli; Rocchini e Iasparrone a disposizione. Nel Figline rientrano Pecci e Lorenzo Matteo, confermato Oliveros e inserito il nuovo difensore De Luca. Signa 1914-Lastrigiana. Al "Bisenzio" va in scena l’atteso derby. Il Signa è in ritardo di un punto dalla Lastrigiana, entrambe sono in zona rossa. Sport.quotidiano.net
SIGNA- LASTRIGIANA 2-1