avrei barattato il gol coi tre punti una lezione ora dobbiamo reagire

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Parola d’ordine resettare". Più che un invito è un obbligo e a darlo è Riccardo Orsolini, la bandiera rossoblù. Ritrova la vetta della classifica cannonieri, non può esserci gioia negli occhi e nel cuore di Orsolini, che esce, sostituito nel finale, masticando amaro: "Sì, sono capocannoniere, ma credetemi: avrei barattato molto volentieri il gol per i tre punti". Perché il Bologna perde l’occasione di salire a -1 dalla vetta della serie A e rimanere in pienissima zona Champions e si ritrova agganciata al quinto posto dal Como. La classifica resta bella, ma il treno perso lascia il segno: "Ci avevo messo la bocca al -1 e a rimanere in zona Champions, ci credevo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

