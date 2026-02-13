Daniele Bianchi, l’under del Matelica tornato in campo dopo due mesi di infortunio, ha dichiarato che domenica contro il Fabriano Cerreto bisogna vincere, sottolineando che serve assolutamente conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza.

"Domenica contro il Fabriano Cerreto dobbiamo vincere": parola di Daniele Bianchi, l’under del Matelica tornato in campo, dopo due mesi di infortunio, nella gara a Urbino. Il centrocampista romano è stato uno dei protagonisti del match, meritando anche gli apprezzamenti di Santoni che ha sottolineato come il ragazzo "sia stato bravo a farsi trovare pronto per la sfida". "A Urbino è stata una partita tosta – ha detto Bianchi –, entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per segnare, alla fine è venuto fuori un pareggio. Penso che possa andar bene per noi perché, quando giochi fuori casa, c’è sempre qualche rischio in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matelica. "Servono i 3 punti contro Fabriano»

