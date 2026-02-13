Matelica Servono i 3 punti contro Fabriano
Daniele Bianchi, l’under del Matelica tornato in campo dopo due mesi di infortunio, ha dichiarato che domenica contro il Fabriano Cerreto bisogna vincere, sottolineando che serve assolutamente conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di salvezza.
"Domenica contro il Fabriano Cerreto dobbiamo vincere": parola di Daniele Bianchi, l’under del Matelica tornato in campo, dopo due mesi di infortunio, nella gara a Urbino. Il centrocampista romano è stato uno dei protagonisti del match, meritando anche gli apprezzamenti di Santoni che ha sottolineato come il ragazzo "sia stato bravo a farsi trovare pronto per la sfida". "A Urbino è stata una partita tosta – ha detto Bianchi –, entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per segnare, alla fine è venuto fuori un pareggio. Penso che possa andar bene per noi perché, quando giochi fuori casa, c’è sempre qualche rischio in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Forlì all’assalto contro la Samb: "È sfida salvezza, servono 3 punti"
Il Forlì affronta oggi la Samb in una partita fondamentale per la zona salvezza, in programma al ‘Morgagni’.
Il dg Scandurra. "Voglio un Matelica con la fame di prendere 3 punti»
