La Fermana cala tris Fabriano Cerreto ko
La Fermana conquista una vittoria netta sul campo del Cerreto, vincendo 3-0. La squadra di mister Tafa ha dominato la partita dall’inizio, senza lasciar spazio alle ambizioni avversarie. I gol sono arrivati nel secondo tempo, dopo una prima frazione equilibrata, e hanno messo in luce la solidità della formazione ospite. La vittoria permette alla Fermana di salire in classifica e di continuare la stagione con fiducia.
CERRETO 0 FERMANA 3 CERRETO (3-5-2) Tafa; Stortini (22’st Bologna), Perrini, Brevi; Gnahe (33’st Chiavellini), Bracciatelli, Malagrida (16’st Brodetto), Mendes (42’st Amico), Crescentini (12’st Palmieri); Di Cato, Ndiaye. All. Mosconi (Del Bene squalificato) FERMANA (4-3-1-2) Valente; Scanagatta, Kieling, Barellini, Malafronte (9’pt Zanotelli); Barrasso (11’pt Frinconi), Marin, Nunzi; Guti (19’st Morelli); Fofi (42’st Carmona), Cicarevic (33’st Petronelli). All. Gentilini Arbitro: Caldararo di Lecce Reti: 10’pt Fofi, 24’pt Guti, 49’st Carmona Note: ammoniti Malagrida, Palmieri, Nunzi; recupero 2’pt, 4’st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fermana a Fabriano: sfida per il primato, ma Cerreto in ripresa e pronto a rendere difficile la vita a Cruciani.
La Fermana si prepara a sfidare il Fabriano Cerreto in una partita fondamentale per mantenere il primo posto nel girone.
L'ex Ginestra non basta. La Fermana cala il tris
Promozione B. La Sammargheritese cala il tris nella ripresa sul Baiardo: orange a -1 dalla vetta; Foligno travolto non basta Longoni Il Tau Altopascio cala il tris in casa.
L'ex Ginestra non basta. La Fermana cala il tris
Solida e decisa la Fermana che si impone con un netto 3-0 nei confronti di un Matelica che non parte neanche male ma che soffre fin troppo alcune leggerezze dietro, letali contro un attacco come ...
La Fermana cerca il tris a Montegranaro
Dopo una due giorni di allenamenti a San Marco le Paludi per la Fermana è arrivato il momento atteso del ritorno alla Cops per gli allenamenti, a partire dalla giornata di ieri. Struttura storica ...
