La Fermana cala tris Fabriano Cerreto ko

La Fermana conquista una vittoria netta sul campo del Cerreto, vincendo 3-0. La squadra di mister Tafa ha dominato la partita dall’inizio, senza lasciar spazio alle ambizioni avversarie. I gol sono arrivati nel secondo tempo, dopo una prima frazione equilibrata, e hanno messo in luce la solidità della formazione ospite. La vittoria permette alla Fermana di salire in classifica e di continuare la stagione con fiducia.

CERRETO 0 FERMANA 3 CERRETO (3-5-2) Tafa; Stortini (22'st Bologna), Perrini, Brevi; Gnahe (33'st Chiavellini), Bracciatelli, Malagrida (16'st Brodetto), Mendes (42'st Amico), Crescentini (12'st Palmieri); Di Cato, Ndiaye. All. Mosconi (Del Bene squalificato) FERMANA (4-3-1-2) Valente; Scanagatta, Kieling, Barellini, Malafronte (9'pt Zanotelli); Barrasso (11'pt Frinconi), Marin, Nunzi; Guti (19'st Morelli); Fofi (42'st Carmona), Cicarevic (33'st Petronelli). All. Gentilini Arbitro: Caldararo di Lecce Reti: 10'pt Fofi, 24'pt Guti, 49'st Carmona Note: ammoniti Malagrida, Palmieri, Nunzi; recupero 2'pt, 4'st.

