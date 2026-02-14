Eccellenza Girone B | 26a giornata con dettagli su arbitri e partite

L’arbitro Marco Rossi ha diretto la partita tra Atletico San Marco e Polisportiva Val di Tiberina, che si è conclusa con un pareggio 2-2, a causa di alcune decisioni contestate dai giocatori. La 26ª giornata di Eccellenza Girone B si apre con la designazione degli arbitri, che questa settimana vede alcuni giovani fischietti al debutto. Le gare si svolgono tutte domenica, con il campo principale che ospita il match tra la capolista e la squadra in lotta per evitare la retrocessione.

Designazione Arbitri per le Partite di Eccellenza. La prossima giornata di campionato di Eccellenza sta per avere inizio e l'attesa è palpabile. Domenica alle ore 15:00, il campo dello stadio Novi ospiterà la sfida tra l'US Angri 1927 e la Battipagliese, valevole per la 26esima giornata del girone B di Eccellenza. A dirigere la gara sarà Yasser Garraoui, arbitro della sezione di Pordenone, un professionista esperto che guiderà il match con l'ausilio degli assistenti Angelo Valente, originario di Sala Consilina, ed Enrico Palma di Napoli. Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. Il programma ufficiale La Lega calcio ha annunciato il calendario completo degli anticipi e posticipi delle prossime due giornate di campionato. Partite e arbitri in serie D ed Eccellenza. All'Helvia Recina arbitra Frezza di Schio Eccellenza, 26a giornata: arbitri e partite del girone B; Eccellenza TAA, colpo esterno del Mori Santo Stefano: Rovereto ko 1-0; Provvedimenti Disciplinari Lombardia: le decisioni del giudice sportivo per l'Eccellenza; Primavera 4 - Girone B. Pareggio casalingo per il Guidonia, termina 0-0 il match contro il Casarano. Eccellenza Campania girone B 2025/26, risultati e classifica 25ª: Ebolitana vs Apice per la D, trio cala il trisSALERNO. Nei giorni scorsi si è concluso il venticinquesimo turno del campionato d'Eccellenza Campania girone B 2025/26, 22 gol realizzati ... Eccellenza B: l'Alessandria allunga ancora! Colpo Centallo, i Lupi si fanno sottoIl potere logora chi non ce l'ha, diceva Giulio Andreotti, e questa massima si potrebbe utilizzare anche per raccontare il campionato 2025/26 di Eccellenza, girone B piemontese. Un altro weekend di grande calcio è pronto ad accendere il campionato di Eccellenza Girone B, tra incroci determinanti per la vetta e sfide pesanti in chiave salvezza.