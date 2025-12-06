Partite e arbitri in serie D ed Eccellenza All’Helvia Recina arbitra Frezza di Schio

Domani alle 14.30 le gare della 15ª giornata di serie D: Forsempronese-A. Ascoli: Battistini di Lanciano; Giulianova-Chieti: Vigo di LO; Sammaurese-Ancona: Coppola di Castellammare di Stabia; L’Aquila-Ostiamare: Buzzone di EN; Maceratese-UniPomezia (ore 15): Frazza di Schio; Notaresco-Termoli: Giannì di RE; Sora-Recanatese: Aurisano di CB; Teramo-San Marino: Pelaia di PV; V. Senigallia-Castelfidardo: Boccuzzo di RC. Classifica. Ostiamare 38; Teramo 32; L’Aquila, Ancona 29; Notaresco 25; A. Ascoli 22; Fossombrone 19; Termoli, Maceratese, UniPomezia, S. Marino, V. Senigallia 17; Giulianova 16; Sora, Chieti 13; Recanatese 12; Castelfidardo, Sammaurese 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Partite e arbitri in serie D ed Eccellenza. All’Helvia Recina arbitra Frezza di Schio

