Serie A anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata | date orari e dove vedere in tv le partite Il programma ufficiale

La Lega calcio ha annunciato il calendario completo degli anticipi e posticipi delle prossime due giornate di campionato. Le partite si giocheranno tra fine febbraio e inizio marzo, con alcune sfide trasmesse in diretta tv. I tifosi si preparano a seguire le loro squadre, tra sorprese e classiche sfide.

Ecco le informazioni sulle partite di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di Serie A, con dettagli su date, orari e canali di visione in tv.

Il calendario della Juventus per le giornate 23 e 24 di Serie A è stato ufficialmente comunicato, includendo anticipi e posticipi.

