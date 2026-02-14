È morto a 52 anni Orazio Russo simbolo del Catania | bandiera rossazzurra e guida dei giovani

Orazio Russo, figura simbolo del Catania e volto noto del calcio locale, è morto all’età di 52 anni. Russo, che aveva dedicato gran parte della sua vita alla formazione dei giovani calciatori rossazzurri, è stato colpito da una grave malattia nei mesi scorsi. La sua passione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nella tifoseria e nel settore giovanile della squadra.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo del calcio siciliano e in particolare nella grande famiglia del Catania, dove Russo ha speso tutta la sua carriera di giocatore e dirigente È scomparso all’età di 52 anni Orazio Russo, storica icona del calcio etneo e anima del settore giovanile del Catania. La notizia della sua morte per una brutta malattia ha gettato nello sconforto tifosi, ex compagni e addetti ai lavori, che piangono uno dei protagonisti più amati della storia rossazzurra. Nato il 6 ottobre 1973, Russo ha legato la sua carriera in modo indissolubile alla squadra della sua città.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Catania stava perdendo per due a zero contro il Vicenza. Ad un certo punto però, dalla panchina, l’allenatore fece alzare un giocatore. Non era particolarmente giovane, né famoso, ma era amatissimo dal pubblico. Si chiamava Orazio Russo (articolo dal n facebook

