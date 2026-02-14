È morto a 52 anni Orazio Russo simbolo del Catania | bandiera rossazzurra e guida dei giovani

Orazio Russo, figura simbolo del Catania e volto noto del calcio locale, è morto all’età di 52 anni. Russo, che aveva dedicato gran parte della sua vita alla formazione dei giovani calciatori rossazzurri, è stato colpito da una grave malattia nei mesi scorsi. La sua passione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nella tifoseria e nel settore giovanile della squadra.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo del calcio siciliano e in particolare nella grande famiglia del Catania, dove Russo ha speso tutta la sua carriera di giocatore e dirigente È scomparso all’età di 52 anni Orazio Russo, storica icona del calcio etneo e anima del settore giovanile del Catania. La notizia della sua morte per una brutta malattia ha gettato nello sconforto tifosi, ex compagni e addetti ai lavori, che piangono uno dei protagonisti più amati della storia rossazzurra. Nato il 6 ottobre 1973, Russo ha legato la sua carriera in modo indissolubile alla squadra della sua città.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

