Per il giudice del Lavoro si può licenziare anche attraverso un semplice messaggio WhatsApp

Secondo una recente sentenza del tribunale del lavoro di Napoli, il licenziamento può avvenire anche tramite un messaggio WhatsApp. La decisione ha respinto il ricorso di una donna impiegata part-time, riconoscendo la validità di questa modalità di comunicazione per la cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza apre a nuove interpretazioni sulle modalità di comunicazione in ambito lavorativo, senza tuttavia modificare le norme generali sulla validità del licenziamento.

AGI - Licenziare via whatsapp si può. Lo afferma una sentenza del tribunale del lavoro di Napoli che ha respinto su questo aspetto il ricorso di una donna impiegata part-time come magazziniera per lo stoccaggio e la vendita dei prodotti. La sua difesa aveva motivato l'istanza contestando diversi aspetti del licenziamento tra i quali anche il benservito attraverso un messaggio. Col provvedimento dei giorni scorsi il tribunale ha comunque reintegrato la donna al lavoro accogliendo un altro punto del ricorso ma ha respinto la contestazione che non sia possibile utilizzare questo mezzo per congedare un lavoratore, confermando la giurisprudenza precedente.

