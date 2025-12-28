Ciò che fai nella vita privata può costarti il posto di lavoro | la sentenza

Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito come comportamenti nella sfera privata possano influire sul rapporto di lavoro, in particolare in caso di reati commessi al di fuori dell’ambiente professionale. La sentenza evidenzia l’importanza di valutare attentamente la connessione tra vita privata e obblighi lavorativi, contribuendo a definire i limiti della giusta causa di licenziamento e i diritti del lavoratore. Un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

