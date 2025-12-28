Ciò che fai nella vita privata può costarti il posto di lavoro | la sentenza

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito come comportamenti nella sfera privata possano influire sul rapporto di lavoro, in particolare in caso di reati commessi al di fuori dell’ambiente professionale. La sentenza evidenzia l’importanza di valutare attentamente la connessione tra vita privata e obblighi lavorativi, contribuendo a definire i limiti della giusta causa di licenziamento e i diritti del lavoratore. Un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

Una fresca pronuncia della Corte di Cassazione affronta un tema di forte attualità e rilevanza sociale: il rapporto tra vita privata del lavoratore, reati e licenziamento per giusta causa. In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno stabilito in quali casi pratici una condotta non lavorativa, ovvero avvenuta fuori dall’ufficio e dall’esercizio delle mansioni, può incidere sul legame fiduciario tanto da giustificare l’espulsione. Vediamo insieme, in sintesi, la sentenza n. 329522025 della Suprema Corte, perché offre indicazioni valide per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente. Licenziato dopo la condanna per stalking e lesioni: il caso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ci242 che fai nella vita privata pu242 costarti il posto di lavoro la sentenza

© Quifinanza.it - Ciò che fai nella vita privata può costarti il posto di lavoro: la sentenza

Leggi anche: Lavoro, i giovani non vogliono più il posto fisso. Flessibilità, smart working e benessere emotivo: esiste anche la vita privata

Leggi anche: Rispondere alle chiamate può costarti migliaia di euro: come funziona la truffa che registra la tua voce e svuota il conto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ci242 fai vita privataCiò che fai nella vita privata può costarti il posto di lavoro: la sentenza - Licenziamento e vita privata: la Cassazione indica quando i comportamenti extra- quifinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.