È in arrivo in Italia il Ciclone di San Valentino e da noi torna la neve

Un forte sistema meteorologico, chiamato il “Ciclone di San Valentino”, sta portando neve e vento intenso in Italia. La perturbazione ha già raggiunto la provincia di Trento e si sta dirigendo verso la val di Fiemme, dove si trovano le piste delle gare olimpiche di Predazzo e Tesero. Le condizioni climatiche si sono intensificate, causando disagi alle strade e alle attività all'aperto.

Per la giornata di oggi, sabato 14 febbraio, Meteotrentino prevede cielo molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni a tratti, nevose oltre i 1300 metri circa; in montagna potranno cadere alcuni centimetri di neve, ma in valle sarà molto probabilmente solo pioggia. Temperature ancora miti per la stagione, con quota dello zero termico prevista a circa 1.600 metri. In intensificazione i venti, soprattutto dalla sera e nel primo mattino di domenica. Le raffiche potranno localmente raggiungere i 40-50 chilometri orari.

Una nuova perturbazione sta arrivando sull’Italia e porterà un weekend di maltempo intenso.

Il gelo sta arrivando proprio nel giorno di San Valentino.

