Il gelo sta arrivando proprio nel giorno di San Valentino. Le previsioni meteo annunciano pioggia, neve e vento su tutta Italia. Da giorni, le perturbazioni non danno tregua, portando maltempo su molte regioni. Le Alpi si riempiono di neve, mentre in pianura si registrano forti acquazzoni. La situazione resta difficile, soprattutto per chi deve spostarsi o celebrare la festa.

Una serie di perturbazioni sta colpendo l’Italia da giorni senza sosta: piogge in pianura e nevicate abbondanti sulle Alpi. Le previsioni per i prossimi giorni non mostrano miglioramenti: il maltempo resterà il protagonista indiscusso. Un ottimo tempismo per Milano-Cortina 2026. Fino alla seconda metà della prossima settimana, bisognerà tenere l’ombrello a portata di mano. Le temperature rimarranno tutto sommato miti per il periodo, caratteristica tipica delle correnti oceaniche, mantenendo piogge persistenti a bassa quota e mantenendo lo zero termico a quote medie, come sottolineato da iLMeteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gelo in arrivo a San Valentino, pioggia, neve e vento in arrivo sull’Italia

Durante la settimana delle feste, l’Italia si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche estreme a causa di un ciclone invernale in avvicinamento.

Un fronte di maltempo si avvicina all’Italia dopo una settimana di condizioni stabili e miti.

