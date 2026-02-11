Maltempo a oltranza | in arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia

Una nuova perturbazione sta arrivando sull’Italia e porterà un weekend di maltempo intenso. Temporali, nevicate e venti forti colpiranno molte regioni, creando disagi e situazioni di emergenza. Le previsioni indicano che questa ondata di maltempo durerà fino a San Valentino, con il culmine nel fine settimana. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia con il culmine nel weekend di San Valentino, quando temporali, nevicate e venti tempestosi saranno responsabili di una fase di forte maltempo."La lunga fase instabile che da settimane interessa lo Stivale non accenna a finire. Un nuovo intenso vortice.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Maltempo a oltranza: in arrivo il ciclone di San Valentino

Una nuova perturbazione sta portando maltempo su tutta l’Italia.

“Maltempo a oltranza, in arrivo il ciclone di San Valentino”, cosa prevedono gli esperti di 3bmeteo

Il fine settimana di San Valentino si presenta con un tempo molto instabile.

