Maltempo a oltranza | in arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia

Una nuova perturbazione sta arrivando sull’Italia e porterà un weekend di maltempo intenso. Temporali, nevicate e venti forti colpiranno molte regioni, creando disagi e situazioni di emergenza. Le previsioni indicano che questa ondata di maltempo durerà fino a San Valentino, con il culmine nel fine settimana. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia con il culmine nel weekend di San Valentino, quando temporali, nevicate e venti tempestosi saranno responsabili di una fase di forte maltempo. La lunga fase instabile che da settimane interessa lo Stivale non accenna a finire. Un nuovo intenso vortice depressionario è atteso nel weekend degli innamorati, seguito a sua volta da altre perturbazioni che, anche nella settimana successiva, potrebbero rinnoveranno il maltempo.

