Paulo Dybala si infortuna e salta il derby contro il Napoli, peggiorando la situazione degli infortuni in casa Roma. L’attaccante argentino si è infortunato durante l’allenamento di ieri, e i medici hanno confermato che non potrà scendere in campo domenica. La squadra di Mourinho si trova così senza uno dei suoi uomini più importanti, complicando ulteriormente la strategia in vista della sfida.

La vigilia della sfida tra roma e napoli crea un clima di attesa a Trigoria, dove l’attacco resta al centro dell’attenzione. La squadra lavora in silenzio tra prudenza e preparazione, consapevole che due elementi chiave potrebbero incidere sull’impostazione tattica e sulle scelte del tecnico. L’esito dell’incontro dipende dall’evoluzione delle condizioni fisiche dei principali protagonisti, mentre lo staff medico monitora ogni segnale di miglioramento o peggioramento. Paulo dybala è in scena con infiammazione al ginocchio sinistro che continua a pesare sui piani di gara. Le sensazioni rimangono non definitive e il rischio di forfait resta una possibilità concreta, nonostante il lavoro mirato del staff medico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dybala fuori derby con il Napoli: un altro colpo per la Roma

Paulo Dybala non sarà in campo contro il Napoli a causa di un infortunio muscolare, che lo tiene fuori dall’allenamento di questa settimana.

La Roma torna in campo domenica sera al Maradona per affrontare il Napoli.

