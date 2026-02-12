La Roma torna in campo domenica sera al Maradona per affrontare il Napoli. Paulo Dybala sarà in campo, dopo aver superato i problemi fisici, come conferma Angelo Mangiante di Sky Sport. La presenza dell’attaccante argentino è una buona notizia per i giallorossi, che cercano punti importanti in campionato. Anche Malen sarà tra i titolari, mentre i tifosi aspettano di vedere come reagirà la squadra dopo le ultime sfide.

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che segue la Roma (e anche il tennis) annuncia il recupero di Paulo Dybala per la partita di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Dybala sarà al suo posto in attacco, al fianco (meglio: alle spalle) del nuovo acquisto Malen che ha segnato un gol al Torino e due al Cagliari. Lo stesso Mangiante ha accostato Malen a Van Basten per la rete segnata ai sardi (Malen ha glissato) e che negli studi hanno paragonato a Vialli. Al di là dei paragoni, Malen è forte, sa giocare coi piedi e sa segnare. Per Gasperini la coppia migliore in attacco è composta dall’olandese e appunto da Paulo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma contro il Napoli con Malen e Dybala (Mangiante)

