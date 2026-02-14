Durante la transumanza è bene stare attenti

Durante la transumanza, è importante fare attenzione ai pericoli, perché il passaggio delle mandrie può creare situazioni rischiose, specialmente sui sentieri stretti tra i campi. Oggi molti allevatori preferiscono far muovere le mandrie in orari diversi o su strade asfaltate, riducendo i contatti con i passanti. Tuttavia, in passato, i pastori attraversavano direttamente i prati, spesso in aree dove i camminatori potevano trovarsi impreparati. Per questo motivo, è meglio aspettare il momento giusto per attraversare i pascoli durante il transito delle mandrie.

E’ buona abitudine digerire fuori pasto. Anche quando passa la transumanza. Oggi sempre meno. Ma una volta, chi portava le mandrie in Alpeggio, passava in mezzo ai prati. Bene, durante questa pratica, era uso degli abitanti digerire. Il conduttore delle mandrie a ogni sfiato si offendeva. Noi invece si faceva un cenno di saluto. Tanti sparavano alle bestie dai balconi. No! Stavo scherzando. Sarà capitato una volta, ma subito è stato disarmato e portato al manicomio. Infatti, se avevi un parente e lo andavi a trovare, nel fare una passeggiata nel giardino (del manicomio), ti diceva: “Vedi quello vestito di blu?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante la transumanza, i pastori riuscivano a valorizzare quei pochi ingredienti che avevano a disposizione. Però oh, hanno tirato fuori un masterpiece che si chiama “Pecorara” Vabbè comunque questa è la Elice, perché Pizza & Territorio non lo abbiamo facebook