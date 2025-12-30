Pallamano Macagi bene così ma c’è da stare attenti
Dopo la pausa fino al 7 febbraio, il campionato di A Gold proseguirà con undici partite. "Una più importante dell’altra per la Macagi Cingoli – riflette il presidente Massimiliano Giulioni –, anche se al momento la situazione di classifica è buona, speciamente rispetto all’annata scorsa, va mantenuta alta la concentrazione, per centrare con anticipo l’obiettivo-base: la permanenza nella massima serie". Al riguardo, Giulioni preferisce non eccedere in ottimismo, è realista riferendosi alla situazione di classifica: "Abbiamo 14 punti come Chiaravalle: noi compresi, tra le quote 14 e 12 sono posizionate sei squadre, stando al regolamento, l’ultima retrocederà sicuramente, la 12ª e la 13ª disputeranno i playout che non si effettueranno se la 13ª sarà sotto di 5 o più punti dall’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
