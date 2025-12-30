Dopo la pausa fino al 7 febbraio, il campionato di A Gold di pallamano riprende con undici incontri. La Macagi Cingoli si prepara a disputare partite fondamentali per mantenere la posizione in classifica, come sottolineato dal presidente Massimiliano Giulioni. Pur avendo un avvio positivo rispetto all’anno precedente, la squadra deve mantenere alta la concentrazione per assicurarsi la permanenza nella massima serie.

Dopo la pausa fino al 7 febbraio, il campionato di A Gold proseguirà con undici partite. "Una più importante dell’altra per la Macagi Cingoli – riflette il presidente Massimiliano Giulioni –, anche se al momento la situazione di classifica è buona, speciamente rispetto all’annata scorsa, va mantenuta alta la concentrazione, per centrare con anticipo l’obiettivo-base: la permanenza nella massima serie". Al riguardo, Giulioni preferisce non eccedere in ottimismo, è realista riferendosi alla situazione di classifica: "Abbiamo 14 punti come Chiaravalle: noi compresi, tra le quote 14 e 12 sono posizionate sei squadre, stando al regolamento, l’ultima retrocederà sicuramente, la 12ª e la 13ª disputeranno i playout che non si effettueranno se la 13ª sarà sotto di 5 o più punti dall’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. "Macagi, bene così ma c’è da stare attenti»

Leggi anche: Pallamano. Làera: "Macagi Cingoli, la vittoria fa bene per il morale e per la classifica»

Leggi anche: Pallamano. "Macagi, da applausi contro Sassari»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pallamano. "Macagi, bene così ma c’è da stare attenti» - Dopo la pausa fino al 7 febbraio, il campionato di A Gold proseguirà con undici partite. sport.quotidiano.net