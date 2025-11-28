Paola Egonu ha vestito l' abito che l' ha fatta stare bene durante il nostro shooting

Paola Egonu ha quell’eleganza di chi guarda il mondo da un metro e novantacinque centimetri di altezza, con la consapevolezza che nella vita non si può sempre indossare uno short e un top. Eletta Miglior Pallavolista al mondo, da Volleyball World lo scorso gennaio, è diventata un’icona globale, che nel tempo ha saputo raccontarsi e mostrarsi al di là delle incredibili performance in campo. Lo ha fatto in occasione dei GQ Men of the Year 2025, designata Atleta dell’anno, in una lunga e intensa intervista in cui la campionessa, la donna, la persona ha giocato una bellissima partita, non tralasciando nessun particolare, ma lasciandosi travolgere dai diversi cambiamenti d'abito, che sono d'obbligo in uno shooting moda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Paola Egonu ha vestito l'abito che l'ha fatta stare bene durante il nostro shooting

