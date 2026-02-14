Duke supera Clemson | Sarr segna 6 punti decisivi

Duke ha vinto contro Clemson perché Sarr ha segnato 6 punti chiave. La partita si è giocata a Clemson, e il risultato ha sorpreso molti tifosi. Sarr ha preso il pallone e ha messo a segno due canestri importanti nel quarto finale, portando i Blue Devils in vantaggio.

Nel match disputato sul campo di Clemson, i Duke Blue Devils hanno ottenuto una vittoria significativa contro la formazione ospite classificata al numero 20 del ranking nazionale. La gara ha evidenziato una gestione efficace della partita da parte della squadra ospite, con momenti di solidità difensiva e puntualità in attacco, che hanno consentito di chiudere con un margine rassicurante. La sfida ha visto i duke blue devils imporsi con il punteggio finale di 67-54 sul campo di Clemson, squadra classificata come numero 20 nel paese. In una prestazione equilibrata, spiccano le cifre realizzate da Cameron Boozer, che ha totalizzato 18 punti e 8 rimbalzi, guidando l'attacco e la lotta a rimbalzo.