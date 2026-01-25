Ktm aggiorna la gamma naked per il 2026 | dalla 125 Duke alle 1390 Super Duke R

KTM aggiorna la gamma naked per il 2026, includendo modelli dalla 125 Duke alla 1390 Super Duke R. La linea si presenta con nuove colorazioni e miglioramenti tecnici, mantenendo un design sobrio e funzionale. Queste novità riflettono l’impegno di KTM nel rinnovare le proprie moto, offrendo modelli più evoluti e pronti a soddisfare le esigenze dei motociclisti, senza rinunciare alla praticità e alla qualità costruttiva.

Ktm ha annunciato di aver rinnovato la sua gamma Naked per il 2026, un leggero aggiornamento per l’intera famiglia di prodotti Duke che, nella maggior parte dei casi, passa soprattutto da nuove colorazioni e affinamenti mirati. Tuttavia, lo sguardo della rigenerata casa austriaca è già proiettato al futuro, con le Super Duke “più potenti mai prodotte” che presto completeranno la gamma. Lo ha contestualmente anticipato il Product Marketing Manager Gareth Davidson: “Ad aprile arriveranno due nuove versioni della 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R Evo. Saranno più affilate, leggere e precise che mai, con una potenza e una coppia incredibili”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ktm aggiorna la gamma naked per il 2026: dalla 125 Duke alle 1390 Super Duke R Leggi anche: Nuova Ktm 990 Duke R 2026: più potenza, più agilità e più tecnologia Leggi anche: Ktm, le nuove 1390 Super Adventure S, S Evo e R 2026: dati e prezzi per l'Italia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. KTM 1390 Super Duke R EVO (2025) Argomenti discussi: KTM svela la nuova gamma Naked 2026; KTM: le novità della gamma per il 2026 a Motor Bike Expo; KTM al Motor Bike Expo 2026 con la nuova gamma; Gamma KTM 2026 a Motor Bike Expo: 1390 Super Adventure e 990 RC R. KTM aggiorna la gamma naked per il 2026: dalla 125 Duke alle 1390 Super Duke RNuove colorazioni, affinamenti tecnici e grandi novità all’orizzonte: la famiglia delle nude stradali di Mattighofen si rifà il look per il nuovo anno mentre si prepara ad accogliere le sue esponent ... msn.com KTM rinnova la sua gamma naked per il 2026Ktm ha presenta la sua gamma Naked 2026, con un'offerta che spazia dalla 125 Duke fino alle ammiraglie 1390 Super Duke R ed Evo. La gamma si aggiorna sul fronte tecnico ed estetico, mantenendo ... ansa.it La compatta aggiorna la versione plug-in. In gamma anche elettrico, mild hybrid e turbodiesel. Tutte le info - facebook.com facebook Corposo e ricco aggiornamento per il top di gamma di OPPO x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.