resident evil requiem leon e grace sono dei personaggi molto diversi rivela capcom

Durante i The Game Awards, Capcom ha ufficializzato il ritorno di Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem, confermando i rumor che circolavano da tempo. Leon non sarà però l’unico protagonista: al suo fianco ci sarà Grace Ashcroft, un personaggio inedito per la saga. La scelta non è casuale, ma nasce dalla volontà di creare un contrasto netto sia narrativo sia ludico. Secondo il director Koji Nakanishi, l’obiettivo è fondere due anime storiche della serie: l’azione e il survival horror più puro. Il risultato promesso è un’esperienza diversa da qualsiasi altro capitolo precedente. Capcom descrive Grace Ashcroft come “la persona più spaventata nella storia di Resident Evil”. Game-experience.it

Resident Evil Requiem - Official Leon Gameplay and Story Trailer | The Game Awards 2025

Leon e Grace sono due figure agli antipodi in Resident Evil Requiem - Il director di Resident Evil Requiem, Koji Nakinishi, ha spiegato che Leon Kennedy e Grace Ashcroft sono due personaggi agli antipodi, estremamente diversi fra di loro. multiplayer.it