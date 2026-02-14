Due detenuti morti nel carcere di Augusta la denuncia del sindacato di polizia | Ipotesi di overdose

Due detenuti sono morti nell’arco di due settimane nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa, a causa di sospette overdose. Le organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria affermano che i decessi sarebbero legati all’uso di sostanze stupefacenti all’interno della struttura, che avrebbe fatto salire il numero di morti sospette quest’anno.

Due detenuti sono morti negli ultimi 15 giorni nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. La causa, secondo le organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, che hanno reso nota la notizia, sarebbe overdose. Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale Unione sindacati di polizia penitenziaria di Siracusa, e Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato polizia penitenziaria, denunciano le precarie condizioni di vita all’interno dei penitenziari. Bongiovanni ha dichiarato: “ Il sistema penitenziario è allo sbando. Gli agenti, a causa della carenza di organico e del sovraffollamento, riescono con difficoltà a coprire i posti di servizio, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

