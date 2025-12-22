Un agente della polizia penitenziaria sarebbe stato brutalmente aggredito nel carcere minorile di L’Aquila. A denunciarlo è il sindacato Fsa Cnpp-Spp. L’aggressione sarebbe avvenuta durante la cosiddetta “ora d’aria”, cioè durante la fruizione della permanenza all’aria, da tre minori detenuti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - "Agente aggredito brutalmente nel carcere minorile": la denuncia del sindacato Fsa Cnpp-Spp

