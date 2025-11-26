Nella mensa dei poliziotti nel carcere di Poggioreale mancano anche pane e acqua | la denuncia del sindacato

È l'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria, a denunciare la situazione nella mensa dedicata agli agenti nel carcere napoletano di Poggioreale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

