Presentata a Madonna di Campiglio, la nuova livrea della Ducati GP26 anticipa l’inizio della stagione motociclistica. Marquez esprime entusiasmo, mentre Bagnaia mira a migliorare le performance dell’anno precedente. La moto riflette le ambizioni della squadra e dei piloti, pronti a affrontare una nuova sfida in un campionato già in avvio. Un’attesa che si concentra su tecnologia, strategia e determinazione per una stagione da seguire con attenzione.

La Ducati 2026 è arrivata. Presentata sulle nevi di Madonna di Campiglio la GP26 per il Mondiale MotoGP che sta per iniziare, chiamata a cercare di confermare la Tripla Corona, i titoli piloti, team e costruttori, conquistati lo scorso anno dalla Casa di Borgo Panigale. Aria frizzante al Palacampiglio della nota località fra le Dolomiti del Brenta, con la Ducati animata dalla voglia di primeggiare ancora per allungare la sua straordinaria striscia di successi, con gli ultimi 4 titoli piloti e 6 costruttori vinti di fila, per celebrare al meglio il centenario della Casa bolognese che ha ispirato anche il colore della nuova Desmosedici: un rosso più opaco con inserti bianchi che segnano un voluto riferimento allo storico passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco la livrea della nuova Ducati GP26. E Marquez scalpita: "Ho già le farfalle nello stomaco..."

Nuova livrea per la Ducati 2026: le moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia celebrano il centenario

La Ducati ha presentato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio, segnando un momento importante per il marchio. I piloti Marc Marquez e Pecco Bagnaia correranno con una nuova livrea dedicata al centenario dell’azienda, riflettendo la storia e l’evoluzione della casa italiana. Questa novità sottolinea l’impegno della Ducati nel mantenere vivo il suo patrimonio, unendo tradizione e innovazione nel mondo delle corse.

Leggi anche: L'omaggio a Senna, le farfalle nello stomaco e le lodi di Max. Il weekend d'oro di Antonelli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

MotoGP 2026. Ducati svela la livrea del centenario: ecco la nuova GP26 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia [GALLERY] - Il team Ducati ha presentato ufficialmente le livree con cui correranno nella stagione 2026. msn.com