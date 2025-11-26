Dall’Igna | Stagione straordinaria di Ducati Bagnaia con gli anticorpi per tornare grande
Bologna, 26 novembre 2025 – Aprilia si è avvicinata, soprattutto nel finale di stagione, ma i numeri del 2025 di Ducati restano eccezionali e dominanti. Marc Marquez ha vinto il titolo piloti con cinque weekend di anticipo e il resto lo ha fatto la moto che ha portato il titolo mondiale a squadre e costruttori. E’ tempo di bilanci a Borgo Panigale in una stagione divisa a metà: straordinaria per Marquez, deludente e sfortunata per Bagnaia. Soddisfatto comunque il direttore tecnico Gigi Dall’Igna, che si gode il quarto mondiale piloti di fila: “Una stagione straordinaria per noi che abbiamo il privilegio di fare parte di un Gruppo che scrive l’ennesima pagina di storia: 4° titolo piloti consecutivo, con 3 campioni diversi, 6° titolo costruttori di fila vinto con quasi il doppio dei punti dei nostri avversari, mentre le prime 3 posizioni della classifica a squadre hanno il nostro nome. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
