droga sequestro e torture per il presunto mandante oltre 18 anni di reclusione

Il presunto mandante di un caso di droga, sequestro e torture è stato condannato a 18 anni e due mesi di carcere. La sentenza si basa su un episodio avvenuto tra l’11 e il 12 febbraio 2023, quando la polizia ha trovato una vittima picchiata e privata della libertà in un’area periferica.

Diciotto anni e due mesi di reclusione per sequestro di persona, lesioni e rapina. I fatti contestati avvennero tra l’11 e il 12 febbraio 2023 alla periferia della città. È la condanna inflitta dalla Corte d’assise di Firenze a Mohamed Chakir, cittadino marocchino di 36 anni, ritenuto il mandante del rapimento di un 26enne di origine albanese, reo di aver fatto sparire un chilo di droga, rilasciato dopo il pagamento di un riscatto di 8mila euro. Nelle tre ore del rapimento il giovane sarebbe stato anche torturato. I giudici hanno stabilito che una volta espiata la pena, il 34 enne dovrà essere espulso dallo Stato italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, Giovanni Bianchi, 42 anni, è stato condannato a 18 anni di carcere come presunto mandante di un episodio di sequestro e torture avvenuto lo scorso anno, motivato dalla guerra tra gruppi di spacciatori di cocaina.

