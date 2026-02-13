Prato | sequestrato e torturato per la cocaina condannato a 18 anni presunto mandante

Prato, Giovanni Bianchi, 42 anni, è stato condannato a 18 anni di carcere come presunto mandante di un episodio di sequestro e torture avvenuto lo scorso anno, motivato dalla guerra tra gruppi di spacciatori di cocaina. Bianchi avrebbe orchestrato il rapimento di un uomo per costringerlo a consegnare una grossa partita di droga, e questa vicenda si distingue per le violenze brutali inflitte alla vittima, documentate anche da filmati raccolti durante le indagini. Per la stessa vicenda, erano già stati condannati con rito abbreviato i presunti complici del 34enne: un albanese a 7 anni

FIRENZE – La Corte d’Assise di Firenze ha condannato a diciotto anni e due mesi di reclusione per sequestro di persona, lesioni e rapina Mohamed Chakir. L’uomo, marocchino 36enne, è ritenuto il mandante del rapimento di un 26enne di origine albanese, ‘reo’ di aver fatto sparire un chilo di droga, rilasciato dopo il pagamento di un riscatto di 8mila euro. Nelle tre ore del rapimento il giovane sarebbe stato anche torturato. I giudici hanno anche stabilito che una volta espiata la pena, il 34 enne dovrà essere espulso dallo Stato italiano. Per la stessa vicenda, erano già stati condannati con rito abbreviato i presunti complici del 34enne: un 34enne, albanese, a 7 anni e mezzo di reclusione e due cugini, nomadi originari di Roma e Pistoia, 31 e 41 anni, a 8 anni e 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

