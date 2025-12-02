Oltre un chilo di droga e una pistola | 42enne patteggia cinque anni di reclusione

MONTERONI DI LECCE - Cinque anni di reclusione: è la pena che Francesco Attanasio, 42 anni di Monteroni di Lecce, ha patteggiato ieri, davanti al giudice del Tribunale di Lecce Angelo Zizzari. L’uomo, difeso dall’avvocata Mariangela Calò, era stato arrestato lo scorso 8 maggio dai carabinieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

