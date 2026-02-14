Mario Draghi ha deciso di abbandonare l’alibi dell’Europa come soluzione unica, dopo anni in cui molti avevano sperato che il solo fatto di essere europeisti bastasse a risolvere i problemi. In un momento in cui le tensioni politiche aumentano, il suo gesto dimostra che serve di più di una semplice bandiera europea per affrontare le sfide attuali. Ora, si concentra su azioni concrete, senza nascondersi dietro parole vuote o promesse già fatte.

Europeista: Draghi ha una virtù che in tempi di comunicati e tweet sembra quasi un vizio: non finge che basti “essere Europa” per essere al sicuro. Dice che l’ordine internazionale fondato sul diritto e sostenuto da istituzioni credibili ha portato pace e prosperità. E aggiunge: è fallito non perché fosse un’illusione, ma perché non ha saputo correggere gli squilibri. E’ un modo elegante per dire che la storia non si lascia addomesticare con le buone intenzioni. Testo realizzato con AI Anti-europeista: E’ anche un modo elegante per dire che ci siamo raccontati una favola. Se l’ordine “fondato sul diritto” si è rivelato incapace di reggere l’ingresso della Cina nell’Omc, la divergenza tra commercio e sicurezza, il mercantilismo, la deindustrializzazione e il contraccolpo politico, allora forse il problema è l’architettura stessa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Draghi, la scelta e l'alibi finito

