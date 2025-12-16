Uomini e Donne Flavio Ubirti fa la sua scelta | il trono è finito
Flavio Ubirti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, annunciando la sua scelta durante l'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi. Il tronista toscano ha deciso di proseguire la conoscenza con una delle sue corteggiatrici, chiudendo così definitivamente il suo trono e lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Si è ufficialmente concluso il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Durante la registrazione odierna del dating show di Maria De Filippi, il tronista toscano ha messo la parola fine al suo trono scegliendo la corteggiatrice con cui proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Un momento atteso che ha segnato l’epilogo di un percorso intenso, fatto di emozioni, confronti e scelte non sempre semplici. La scelta di Flavio Ubirti: è Nicole Belloni. La decisione di Flavio è ricaduta su Nicole Belloni. La corteggiatrice milanese ha conquistato il tronista nel corso delle puntate, dando vita a un’intesa crescente che si è tradotta anche in diversi baci davanti alle telecamere. Tivvusia.com
