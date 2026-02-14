Dovrà scontare 6 anni per traffico di droga | settantatreenne in manette

La Squadra Mobile di Avellino ha arrestato ieri un uomo di 73 anni, condannato a sei anni di carcere per traffico di droga, a causa di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo, residente nella provincia di Avellino, era stato condannato in via definitiva e ora dovrà scontare la pena. Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo di routine in una zona periferica della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Mobile della Questura di Avellino nella giornata di ieri, a seguito di accertamenti, ha tratto in arresto un 73enne della provincia di Avellino, condannato alla pena della reclusione di anni 6, mesi 5 e giorni 25, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. Il predetto si è reso responsabile del delitto continuato di traffico di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi-Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.