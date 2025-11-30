Dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione arrestato
Nella mattinata di ieri, la polizia ha tratto in arresto un 57enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Leggo. . «Mi trovo di fronte a Voi Giudici con la consapevolezza che dovrò proseguire nello scontare una pena per il gesto tragico e irreversibile che, non volendolo, ho compiuto». Inizia così la lettera ai giudici di Valentina Boscaro, la 34enne che nella notte tr - facebook.com Vai su Facebook