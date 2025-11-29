In manette a Roma il nonno della droga Era latitante da 19 anni ne dovrà scontare 15 per traffico internazionale
Termina al Tufello dopo 19 anni la fuga di un 64enne romano. L’uomo, soprannominato “il nonno della droga”, è una figura “ storica ” per l’ambiente criminale della Capitale e guidava il traffico di stupefacenti tra il Sud America e il litorale laziale. Il 64enne era già stato arrestato nel 2024 in Perù. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Roma per una condanna definitiva per traffico internazionale di droga. Nonostante la latitanza, iniziata nel 2006, la sua rete fatta di corrieri, intermediari e contatti oltreoceano si era mantenuta intatta e l’avrebbe gestita senza particolari conseguenze per ben due decenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
