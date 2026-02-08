Dove vedere Juventus-Lazio e le gare delle Olimpiadi di oggi domenica 8 febbraio
Oggi i tifosi di calcio si chiedono dove seguire Juventus-Lazio, una partita molto attesa della domenica. Intanto, sulle montagne di Cortina, Sofia Goggia si prepara a scendere sulla pista Olimpia delle Tofane per la discesa libera femminile alle Olimpiadi. La giornata è ricca di eventi, con tutti gli occhi puntati sui grandi sportivi italiani.
Oggi Sofia Goggia aprirà il programma femminile per la discesa libera sulla pista Olimpia delle Tofane a Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
