Dove vedere in tv Conti Macii alle Olimpiadi | orari corto e libero programma streaming

Sara Conti e Niccolò Macii gareggiano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sperando di conquistare una medaglia. La coppia di pattinatori si esibisce nella prova a breve programma, trasmessa in diretta tv e streaming. La loro performance è prevista nel secondo segmento del programma di pattinaggio di figura, con orari facilmente consultabili.

Sara Conti e Niccolò Macii andranno a caccia di una medaglia nella gara riservata alle coppie, evento che sarà grande protagonista della seconda parte del programma di pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri sono particolarmente attesi sul ghiaccio di Milano Cortina, dove si esibiranno per la prima volta nella giornata di domenica 15 febbraio (a partire dalle ore 19.45), quando lo short program catturerà l’attenzione dei tanti appassionati al Forum. I nostri portacolori si esibiranno per diciassettesimi (terzultimi) sulle note di The Wild Bull e Concerto de España: il 30enne milanese e la 25enne bergamasca hanno rinunciato agli Europei di un mese fa per farsi trovare pronti per il grande appuntamento, apice di una stagione in cui hanno vinto l’NHK Trophy e sono arrivati secondi alle Finali del Grand Prix. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dagli “stracci che volavano” in pista al bronzo olimpico. La coppia azzurra Conti-Macii trionfa a Milano-Cortina superando la rottura sentimentale. Il racconto: https://fanpa.ge/INp5e facebook

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut x.com